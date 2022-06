¿Quién es Ezequiel? El curioso reclamo de Naldy a Aida Victoria Merlano

Hace pocas horas Aida Victoria Merlano compartió en sus historias de su cuenta oficial de Instagram el momento en el que ella estaba compartiendo con una amiga en una playa y debido a que los trabajadores del lugar no le iban a cobrar, ella y su amiga, pensó en irse del lugar sin pagar, aunque antes de lograr su cometido, fueron descubiertos por uno de los trabajadores.

Lógicamente, como lo mostró en las historias que ella misma publicó, todo se trataba de una broma que quiso hacerles a los trabajadores del establecimiento, por demorarse en cobrarle, sin embargo, la noche no acabó ahí y parece que Aida Victoria siguió disfrutando con su amiga, pero podría haberse metido en otro problema, esta vez con su novio Naldy.

Aida Victoria despechada por Ezequiel

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Aida Victoria Merlano mostró el momento en el que ella se encuentra en su auto en movimiento y cantando a grito herido una canción de música popular y al cantar el extracto “todo y sé que es mentira”, Aida Victoria Merlano con un rostro de tristeza gritó “¡Ezequiel!”.

Al escuchar esto, la amiga de Aida, de nombre Paola le preguntó que "¿quién era Ezequiel?" y la influenciadora respondió que no sabía, pero que le habían dado ganas de llorar por él.

Más adelante Aida Victoria publicó otra historia en donde aparece cantando con su amiga la canción, también de despecho, llamada “Botella tras botella” de Christian Nodal y Gera MX y tras cantar el extracto que dice “Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti, (Yo siempre me acuerdo de ti)”, volvió a gritar “¡Ezequiel!”.

Pero en esta ocasión no fue Paola la que preguntó por el misterioso hombre que ella estaba mencionando en medio de las canciones populares, pues al parecer su novio Naldy, estaba muy atento a las historias de la influenciadora y apenas llegó a casa, él, sentado en un sofá y como enojado, le preguntó cómo reclamándole a Aida Victoria Merlano “¿Quién p%$# es Ezequiel?”

Al parecer sería una broma

Esta reclamación, al parecer sería una broma de Naldy y Aida Victoria para divertir a los millones de seguidores que ambos tienen en las redes sociales pues al publicar las historias la socialité agregó emoticones de caras sonrientes y escribió “El final”.

