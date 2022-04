Aida Victoria Merlano hizo reveladoras confesiones

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de las plataformas digitales, gracias a la belleza, sensualidad y gran oratoria que hasta ahora la caracteriza. Esto, ha hecho que gran parte de lo que dice, hace y publica, se convierta rápidamente en tendencia nacional y digital.

Otro de los aspectos que más resaltan en la también empresaria, es su interacción directa y sin pelos en la lengua con su comunidad de seguidores, a quienes les habla y hace confesiones sin tabú sobre temas personales e íntimos.

El ejemplo más reciente de ello se dio en las últimas horas, al habilitar la famosa dinámica de preguntas en sus historias de Instagram se dispuso a responder cualquier interrogante que tuvieran sus seguidores, quienes no perdieron oportunidad para indagar sobre temas sensibles e íntimos.

"Dónde has deseado tener intimidad y no has podido", fue el primer interrogante a lo que Aida respondió que en la cama del actor Mario Casas, demostrando además quien es su amor platónico. Tras esto, le preguntaron sobre cómo se sentía por la situación actual de su mamá a lo que se desahogó contando.

"Hace mucho yo no sentía que una situación me llevara por delante y la verdad yo siento que esta vaina me revolcó de una manera que nunca me lo vi venir. Para quien no lo sabe mi mamá está privada de la libertad aquí en Venezuela hace más de dos años y yo pensé que solo venía a visitarla, pero resulta que me encontré con una situación súper confusa y súper compleja...estoy sola en un país que no es el mío lidiando con una vaina que siento que me sobrepasa" expresó la barranquillera.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó relatando que está en un momento de su vida en que no sabe qué hacer, sobre todo cuando a nivel emocional siente que le arrebataron a su mamá en el mejor momento. Según narró Aida, la relación con su mamá siempre fue muy conflictiva y ahora, al descubrir que tienen muchas cosas en común y con la madurez de por medio, se generan grandes lazos, que hace que el dolor sea más fuerte por no poderla tener con ella afuera, "eso me tiene quebradísima".

Pasando página a este momento complicado, la mujer fue interrogada sobre la última vez que tuvo relaciones sexuales, lo cual muy a su estilo, respondió sin tapujo confesando que tras 26 días sin tener intimidad, hace una semana tuvo relaciones.

Posteriormente, habló sobre su sinceridad en redes, enfatizando que alguien le preguntó sobre cosas que no supieran sobre ella, pero que realmente se ha abierto tanto con sus seguidores, que no siente que haya información que su comunidad no conozca.

