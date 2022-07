Aida Victoria Merlano sobre el exnovio que la tildó de tacaña

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano divirtió a sus millones de seguidores en redes sociales, al relatar una anécdota de pareja que vivió tiempo atras. Según sus palabras, su compañero sentimental de aquel momento se atrevió a tildarla de tacaña y ahora, después de mucho tiempo, parece darle la razón.

Un ex mío decía que yo soy tacaña y la verdad estas historias son pa' darle la razón, te voy a explicar por qué...resulta que me vine a entenar y los Ckeck- out en los hoteles son más o menos a las 12 del medio día y son como las dos de la tarde, entonces yo dije, yo me voy al gimnasio, hago ejercicio y allá me baño y nena yo no tenía toalla y en lugar de comprar una toalla, me fui a una peluquería me dieron estas vainas con las que secan pelo y si esto seca pelo seca cuerpo.