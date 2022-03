Aida Merlano aplicó la de Hannah Montana para no ser descubierta en la calle

La influenciadora Aida Victoria Merlano divirtió a miles de sus fanáticos luego de mostrarse aplicando la estrategia de la serie juvenil Hannah Montana, papel interpretado por la actriz y cantante Miley Cyrus.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de tres millones de seguidores, la joven compartió su particular experiencia.

Para que no la reconocieran, la barranquillera se disfrazó usando una largo peluca rubia, una gorra de color negro, unas gafas oscuras y un tapabocas.

Con ello quedó casi irreconocible, por lo que la lograron ver en la calle con dicho look no se dieron cuenta que se trataba de ella, aunque algunos lo sospecharan, pues hasta cambió su forma de hablar.

“Ayer me llamaba Olivia. Yo me creía la Hannah Montana, alguien se me puso al lado como para ver si era yo y yo hablando así (cambia de acento) como para que no me pillaran. Tenía el personaje completamente construido”, expresó.