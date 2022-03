Aida habló sobre Cossio: "yo tomé la decisión de frenar las cosas con él"

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano y el también Influencer Yeferson Cossio se vieron altamente mencionados semanas atrás, por los rumores que surgieron sobre un supuesto romance.

Recordemos que tan sólo unas horas antes, los seguidores de Yeferson se habían enterado de su ruptura con Jenn Muriel, esto generó que fuera Aida quién se llevara la peor parte del triángulo, ya que muchos la acusaron de ser la responsable de acabar con el noviazgo.

Cuando la distancia entre la barranquillera y el antioqueño se hizo latente e incluso se dejaron de seguir en redes, también empezaron a circular algunas pruebas que demostraría la reconciliación entre Yeferson y Muriel. Durante este fin de semana, tanto la pareja como Aida coincidieron en el mismo evento, causando para muchos un ambiente de tensión entre ellos. Aida claro que nunca fue así.

Estoy viendo el video que me mandaron y no, yo no vi a ese hombre de reojo, es que no hubiese podido porque había un montpon de gente en medio, yo supe que él estaba allí, ni siquiera porque lo ví sino porque me saludé con los escoltas...y si lo hubiera visto o saludado, cero raye porque el y yo no quedamos mal, expresó Aida.