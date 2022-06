Daniella Álvarez mostró que se le volvió a abrir la herida en el pie

La ex Señorita Colombia Daniella Álvarez reveló a sus millones de fanáticos que la herida que se había hecho en su pie se le volvió a abrir y debe nuevamente comenzar proceso de curación.

Recordemos que la modelo se hizo una herida en su pie, de la que no se había percatado debido a la poca sensibilidad que tiene en esta área, lo que le provocó que no pudiera caminar y mantuviera en silla de ruedas.

Si bien, había tranquilizado a sus admiradores detallando que estaba sanando satisfactoriamente, señaló que la herida volvió a aparecer, aunque en esta ocasión no tan profunda como antes.

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi yaga en el pie, qué estrés (…) me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un shot impresionante de oxígeno al 100% que me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, mencionó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores.