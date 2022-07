Steven Spielberg graba y dirige su primer video musical desde un Smartphone

Para nadie es un secreto que Steven Spielberg es uno de los directores de cine y televisión más innovadores de Hollywood, pero además de esto es uno de los más buscados por las grandes celebridades para que él sea el que dirige sus proyectos, como fue el caso de Marcus Momford, cantante de música folk.

Hacer lo de siempre, no, esta no es una opción para Spielberg, y para este nuevo reto él decidió realizar la pieza audiovisual de la canción de Momford en un formato diferente, razón por la cual lo grabó desde un smartphone, pero lo que es más impresionante es que lo hizo a una sola toma, como lo mostró el mismo cantante en sus redes sociales.

Es válido resaltar que esta es la primera vez que Steven graba un video musical, y como es su estilo, no podía dejar pasar este hecho desapercibido. ‘Cannibal’ será la canción del intérprete de folk rock que grabó el afamado director el pasado 3 de julio en las instalaciones de un colegio en Nueva York.

Estas fueron las declaraciones de Momford, quien emocionado y orgulloso anunció esto en sus redes sociales. Además, contó que la esposa de Spielberg se encargó de todas las cosas de producción y dirección artística, mientras Carey Mulligan fue quien se encargó de todo lo que tuvo que ver con la sonorización del video, ah, y del vestuario.

Me siento abrumado por el apoyo por parte de la gente que me rodea para que saque música, no puedo expresar con palabras toda mi gratitud; Kate y Steven me han dejado boquiabiertos, no puedo tengo palabras para agradecérselos