Isabella sufrió un accidente en la cocina de MasterChef Celebrity

En un nuevo reto de eliminación, la actriz Isabella Santiago sufrió un accidente en medio de su preparación, pues podría ser la última tras portar el delantal negro luego de dos intentos de salvación en pareja con Jair, con quien terminó discutiendo.

La modelo estaba cortando ajo y acercó demasiado el cuchillo y se cortó uno de sus dedos.

“Estoy botando mucha sangre”, dice susurrando para luego ser atendida por los profesionales, quienes le hacen su respectiva curación.

Una vez vuelve al ruedo y sigue cocinando detalla que la presión le jugó una mala pasada.

“Creo que esto cortado es el estreno, no me había cortado de esta manera en toda la competencia y lo tengo aquí en la cabeza desde hace rato. Siempre hay una primera vez para todo y pues bueno, hoy me tocó córtame el dedito, además que toda la presión que tengo en este momento, estoy en reto de eliminación, tengo que sacar el plato en 60 minutos, así que no sé, y ustedes saben que la sangre es bien escandalosa”, señaló.