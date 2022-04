MasterChef: la acción de Aco que fue considerada como trampa por Cristina

Una pista de motocross fue el escenario de un nuevo reto de campo en MasterChef Celebrity en donde los participantes tuvieron que hacer 3 equipos, uno liderado por Carlos Báez y los otros liderados por Aco Pérez y Tostao, que portan delantales negros, luego cada uno escogieron sus equipos y la proteína con la que le iban a cocinarle a varios motociclistas.

En este reto especial, cada uno de los equipos escogió a un integrante el cual debía ir como parrillero en las motocicletas que eran conducidas por conductores expertos para ir a la despensa, las veces que fuera necesario traer los ingredientes para realizar su preparación.

El equipo verde escogió a Cristina Campuzano, el equipo naranja escogió a Aco y el rojo mandó a Isabella Santiago que disfrutó de sus viajes en motocicletas, sin embargo, un momento de tensión se vivió cuando Cristina y Aco coincidieron en la despensa en uno de los viajes.

Las dos motos se parquearon frente a la despensa y Aco no se dio cuenta y comenzó a echar el mercado que estaba haciendo en el cajón de la moto que llevaba Cristina, por eso cuando ella llegó con su mercado reaccionó sacando los plátanos que él había metido y botándolos al suelo.

Esto enfureció a Aco, según él no por el hecho de que se haya equivocado de moto sino porque a él no le gusta que la gente bote comida, así que Aco le reclamó a Cristina y ella levantó los plátanos y le pidió Perdón.

“Eso no se hace Cris, no eso te queda muy mal, no es chistoso”, dijo Aco Pérez, mientras ella respondía diciendo “perdón, fue de afán” y él contestó “pero la comida no se tira”.