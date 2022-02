Factor X: más de uno queda “destruido” y Laura Barjum baila champeta con otros

Los campos de entrenamiento regionales en Medellín dejaron a más de un participante "destruido" este domingo y la presentadora de Factor X, Laura Barjum, sorprendió al bailar champeta con algunos de los concursantes.

"Ramiro, gracias por tu alegría. Hasta aquí llegas con Factor X, hermano", anunció DIM de Piso 21 a uno de los participantes, quien entre lágrimas y ante las cámaras confesó que "me siento destruido porque yo siempre he soñado con este momento, yo sueño con estar allá en Bogotá. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Me duele en el alma".

En cuanto a Nixon y Fernando, su suerte fue otra, pues ellos sí continúan en la competencia y para celebrarlo bailaron champeta junto a Laura Barjum y ante las cámaras de Factor X.

"Que me hayan dicho que no pasé... eso me da mucha tristeza", concluyó Ramiro.

Nuestra presentadora se ha dejado contagiar por el sabor de los ritmos que eligen los participantes no solo para los campamentos regionales, sino también para las audiciones y así ha quedado registrado en más de un capítulo de Factor X.

Muchos de los televidentes han destacado en redes "los pasos" de Laura Barjum y varias de sus otras cualidades. Sin duda desde ya nuestra presentadora se ha convertido en una de las favoritas en esta temporada de Factor X.

