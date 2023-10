El momento que puso en peligro la vida de Rigo

El camino de Rigo para ir a la escuela no es de los mejores. Siempre está solo y lo peor es que cada vez que pasa, por una parte, desierta, siempre se encuentra con Carmelo, el joven que quiere hacer la vida imposible todo el tiempo.

Pero Rigo va en su bicicleta, va tranquilo, va confiado y seguro que puede ir incluso más rápido que el propio Carmelo que va en carro. Por eso él intenta siempre darle sustos en su carro, y le dice a su chofer que lo haga.

Sin embargo, este intento que tuvo ahora no salió del todo bien, porque hasta tuvo miedo de perder la vida. Y no solo él sino también Rigo, porque en esa escena se puede ver cómo sus vidas estuvieron en riesgo.

Rigo pudo perder la vida en un enfrentamiento letal

En ese camino donde Carmelo quiso darle un susto, apareció el joven que ha estado involucrado en asuntos peligrosos con milicias que buscan tener el orden del pueblo, pero al mismo tiempo quieren a su parecer, defender la patria.

Esto no ha sido del agrado de nadie en el pueblo, pero tampoco de Rigo, quien de él mismo recibió una invitación. Ese mismo joven no aguantó la broma que Carmelo quiso hacerle a Rigo y le dijo al chofer que debía manejar mejor.

Pero luego no quiso que este siguiera su camino, sino que decidió sacar un arma y dejarle saber que él tenía el control. Le hizo un disparo que no fue letal pero que sí puso en peligro a Carmelo y a su chofer.

Así se sintió Rigo luego del atentado

Pero Rigo estaba ahí, y este joven por verlo y saber que él había visto todo no dudó en apuntarlo y poner en riesgo también su vida. Ese día Rigo vio la muerte de cerca. Pero no hizo más, no le respondió ni le dijo nada sobre esto. Quedó sin palabras por lo vivido.

Incluso, llega al colegio y sigue su día, pero les cuenta a sus amigos todo lo que pasó, lo que vivió y cómo se sintió por este momento que vivió en su vida.

