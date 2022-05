Doctor Strange 2: cinco cosas que debes saber antes de ver la película

Este miércoles 5 de mayo es el estreno de "Doctor Strange: en el multiverso de la locura", una de las cintas de Marvel más esperadas del año que explora más a profundidad el concepto del multiverso, que ya se había visto en otras cintas y series de Marvel Studios y que abre un mundo de posibilidades.

Y es que esta película parece que ser convertirá en otro de los27 éxitos en taquilla de Marvel, pues en Colombia ya se posicionó como el pre-estreno número uno en la historia en nuestro país, por eso antes de que vayas a ver este extraño viaje de Doctor Strange, te recordamos cinco puntos sin spoiler que debes tener en cuenta, antes de ver la cinta.

¿De qué se trata Doctor Strange: en el multiverso de la locura?

Esta película muestra el extraño viaje de Doctor Strange, y el hechicero supremo, Wong, por varios universos con el objetivo de proteger a un nuevo personaje, América Chávez, del villano que quiere usar sus poderes para poder buscar a alguien en los multiversos; en medio de esta lucha varios personajes tienen también una lucha personal para superar o alcanzar el amor, en diferentes formas.

¿Qué personajes veremos en la cinta?

La cinta es protagonizada por Benedict Cumberbatch, quien le da vida a Doctor Strange, pero veremos a otros personajes de la primera película de Doctor Strange como Mordo (Chiwetel Ejiofor), Christine (Rachel McAdams) y Nicodemus West (Michael Stühlbarg); personajes con los que ya hemos visto en otras cintas de UCM como Wanda (Elizabeth Olsen) y Wong (Benedict Wong), además de la introducción de varios nuevos personajes, uno de ellos América Chávez (Xochitl Gómez).

Pero como se exploran varios universos, también veremos cameos de otra serie de Marvel haciendo su personaje o interpretando la variante de su personaje en otro universo, además también se verán otros personajes que podrían ser el inicio de otras sagas de Marvel.

¿Qué series o películas ver antes de “Doctor Strange: en el multiverso de la locura”

Si eres un fan de Marvel debes saber que, si has visto todas las cintas y series del UCM, disfrutarás al máximo de esta película, sobre todo de los cameos, pero hay varias películas y series que son claves para comprender la historia, “Doctor Strange: el hechicero supremo”, “Evengers: End game” y “Spider man, no way home”, además debes haber visto las series “Loki”, “What If...?” y sobre todo la de “Wanda-Vision", ya que los hechos de “Doctor Strange: en el multiverso de la locura” se desprenden tras el final de esta serie.

Una película oscura

El director de "Doctor Strange: en el multiverso de la locura" es Sam Raimi, quien dirigió la primera trilogía de Spider-Man, y además es reconocido por la dirección de varias cintas de terror, dos géneros que se mezclan a la perfección en esta nueva cinta, por eso es un poco más oscura la que otras cintas del UCM y presenta varias escenas de suspenso y terror, apoyadas por excelentes efectos visuales y de sonido, eso sí con un poco mesura para que sea apta para todos los públicos.

¿Cuántos postcréditos tiene esta película?

Los fanáticos saben que casi todas las películas del UCM tienen unos pequeños adelantos que se muestran luego de los créditos y esta no es la excepción, al final se verán dos postcréditos, uno que muestra una broma de algo que se ve en la misma película y otro en el que se ve un nuevo personaje que podría vislumbrar el futuro de la historia de Doctor Strange.