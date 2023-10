Daniela no puede evitar el llanto en MasterChef por respuesta de sus compañeros

Cada vez más nos acercamos a la final de la temporada del 2023 de MasterChef Celebrity y los cocineros están con las emociones a flor de piel y exigiéndose bastante para poder tener un lugar en el último paso antes de que alguno se corone como el MasterChef de este año.

Antes de empezar el reto de este martes 3 de octubre, en el que los participantes tenían que replicar recetas de los chefs para ganar puntos en esta etapa final, Claudia quiso hacerles unas preguntas a las celebridades acerca de con qué compañeros les gustaría llegar a esta final.

Al parecer, la respuesta de Carolina, Nela, Adrián y Natalia no le gustó mucho a Daniela, pues todos la sacaron de su respuesta, es decir, ellos cuatro quieren llegar juntos a la final y ninguno incluyó a la cubana.

Daniela Tapia explica por qué siente que no la quieren en la final de MasterChef

Hasta ese momento, Tapia estaba tranquila con lo que escogieron sus compañeros, pero Bahamón le preguntó por qué sentía ella que no la habían incluido en su selección.

Daniela empezó comentando que sabe que ellos cuatro son muy amigos, pero que también sabe que no está a su nivel y que, a lo mejor, ellos también la ver como alguien no tan fuerte que no debería llegar a la final.

Claudia Bahamón le dice a Daniela que no se subestime a sí misma en MasterChef

Claudia le dijo a la cocinera que se estaba subestimando demasiado, pues la mejor respuesta sería que la ven como una gran rival y que por eso no quieren llegar a la final con ella, algo que tocó los sentimientos de Daniela e hizo que se pusiera a llorar.

Carolina también se molestó por la respuesta de Daniela y dijo que eso demostraba que tenía baja autoestima o que estaba buscando la aprobación de los demás. Al final, la actriz cubana explicó que, al ver que nadie la quiere en la final, más ganas le dan de llegar.

