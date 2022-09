¡De ‘novelón’ a película! Juicio de Johnny Depp y Amber Heard a la gran pantalla

Cuando ya todo parecía que se había calmado, Johnny Depp y Amber Heard ahora tendrá que ver cómo su vida será de nuevo expuesta en público, pues en Estados Unidos aseguran que la historia de su juicio ya está siendo grabada, y tendría una fecha muy cercana de estreno.

Al parecer, los creadores de este filme ya le tienen hasta nombre, y este sería ‘Hot take’, el cual será basado en la difícil relación que llevaron a ambos actores a un mediático juicio que se cerró favoreciendo al protagonista de Piratas del Caribe.

Expertos en la materia aseguran que Mark Hapka y Mega Davis interpretarían a los dos famosos, respectivamente, y es que aún no hay nada seguro ni confirmado por ninguno de los dos actores, pero lo que no se puede negar es el parecido que hay entre ellos y los verdaderos protagonistas de la historia.

¿Cuándo llegará la película a LATAM?

Varios medios ya aseguran que la historia será contada en una plataforma digital de distribución gratuita, llamada Tubi, misma que solo tiene permiso de ser transmitida en los Estados Unidos, y aún no se sabe cuándo llegará a Latinoamérica, aunque hay una pequeña esperanza que no se demore, pues la ya mencionada Tubi, hace parte del conglomerado de plataformas que pertenecen a la extinta Fox, y que ahora se llama Star Plus, en este parte del continente.

¿Quiénes serán los protagonistas?

Aún sin mucho reconocimiento en esta parte del mundo, Mark Hapka es reconocido por su actuación en la producción Parallels, Days of Our Lives); mientras que Megan Davis ha tenido más papeles preponderantes, como es el caso de Alone in the Dark, American Horror Story y Bones.

En cuanto a otros protagonistas del llamado ‘Juicio del siglo’, Melissa Marty, a quien conocimos en Station 19, interpretará a la famosa abogada Camille Vásquez. En el caso de Elaine Bredehoft, abogada de Heard, será personificada por Mary Carrig, quien tuvo una participación en la Ley y el Orden, famoso programa de la televisión estadounidense.

Hay quienes dicen que esta será publicada en la plataforma ya mencionada a partir del 30 de septiembre, lo que sorprende a los fans de la pareja, pues el juicio apenas terminó el pasado 1 de junio, por lo que parece indicar que mientras se desarrollaba el juicio, los directores y productores de esta producción, ya estaban pensando en cómo desarrollarla.