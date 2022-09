Chris Rock se negó a presentar los Oscar 2023

Todo parece indicar que Chris Rock sigue sin dejar atrás lo sucedido con Will Smith en la edición de los Premios Oscar 2022, cuando el protagonista de Hombres de Negro no reaccionó bien a un comentario del comediante y lo atacó con un golpe en la cara en plena transmisión en vivo.

Recordemos que todo sucedió después de que Smith no tomara bien una broma que Rock hizo sobre su esposa, y minutos después lo atacó con una cachetada, misma que fue una de las cosas más comentadas por días en las diferentes redes sociales a lo largo del mundo.

Te puede gustar: Hija de Will Smith se pronuncia sobre la cachetada de su papá a Chris Rock

La propuesta de La Academia para Chris Rock

Tras este desafortunado momento, La Academia acudió a Chris Rock para que presentara de nuevo los premios más importantes del cine norteamericano, pero todo parece indicar que el mismo actor decidió decir que no, y esto lo comentó en uno de sus ‘performance’ en la ciudad de Phoenix, Arizona.

Aceptarla sería como volver al lugar del crimen

En su rutina, Chris puso de ejemplo el recordado caso del jugador de fútbol americano OJ Simpson, quien fue acusado de matar a su exesposa, Nicole Brown, y a su amigo Ron Goldman; “sería como pedirle a Nicole que volviera al famoso restaurante”, haciendo alusión al lugar en el que fue encontrada muerta la víctima.

Sobre el golpe en sí, él mismo resaltó que dolió mucho, pues Will es una persona mucho más grande y corpulenta que él, cabe resaltar que todo esto lo contó a pedido de una persona del público, pues en varias de sus dinámicas durante las rutinas, el mismo Rock es de los que prefiere tener ese contacto con ellos para volverlas más ágiles y llamativas.

¿Revivir la cachetada en el ‘Super Bowl?

En otra de sus funciones, el actor de 57 años, y que es oriundo de Carolina del Sur, contó que una importante empresa (no dijo el nombre) lo buscó para poder recrear la fuerte escena en uno de los famosos comerciales del Super Bowl, recordando que estos suelen ser muy costosos, pero decidió decir que no, pues todo parece indicar que no es fácil revivirlo para él.