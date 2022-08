Chris Rock le respondió a Will Smith

Will Smith ha sido uno de los actores más respetados de Hollywood. Él ha encarnado a personajes que se han conectado con la audiencia. En cuanto a Chris Rock, es el comediante norteamericano más importante en el mudo del entretenimiento. Sus nombres se han vuelto tendencia en las redes sociales, ya que ellos dos siguen dando de qué hablar al revivir en los últimos días la polémica sobre el incidente de los Premios Óscar.

Cabe mencionar que en la pasada ceremonia de los Premios Óscar, Chris Rock hizo una alusión a la alopecia de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett. El actor no pudo contener la rabia, se levantó de su silla y lo abofeteó.

Ahora, el actor norteamericano Will Smith ha publicado un video en su cuenta de YouTube donde ha dado una disculpas sobre lo sucedido. Esta publicación ya ha alcanzado millones de visualizaciones en cuestión de minutos.

Por otro lado, el comediante Chris Rock ha dado una respuesta rápida sobre ese video. Su comentario se dio en un pequeño receso de su gira ‘Chris Rock Ego Death World Tour’.

En el video publicado por Will Smith en donde se disculpa por su comportamiento, el actor de 53 años ha declarado que se ha puesto a reflexionar por mucho tiempo y ha concluido que le falta mucho por aprender y vivir.

En los últimos meses, he estado pensando mucho y haciendo un montón de trabajo personal. Hicieron un montón de preguntas justas y quiero tomarme algún tiempo para responderlas. Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no estaba listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Entonces te lo diré, Chris. Me disculpo contigo. Mi comportamiento fue inaceptable. Estoy aquí cuando estés listo para hablar