Hija de Will Smith se pronuncia sobre la cachetada de su papá a Chris Rock

Todos recordamos la lamentable escena en la que, en una ceremonia de los Premios Oscar, el talentoso y reconocido actor, Will Smith, le pegó una cachetada al comediante Chris Rock, quien quiso hacer una broma a la esposa de Smith debido a su alopecia.

Para Will fue un momento muy difícil en su vida o al menos así se notó en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues se alejó por un tiempo de este tipo de esferas públicas y, además, le pidió disculpas a Chris Rock y a todo su público.

Ahora el tema vuelve a hacerse viral en las plataformas digitales y en los medios internacionales debido a la opinión que dio la hija de Will y Jada, la cantante Willow Smith, quien se refirió al tema en una entrevista a un medio internacional.

La exitosa artista musical habló de los sentimientos que tuvo al ver la cantidad de críticas que recibió su papá y dijo que entiende que los integrantes de su familia, al igual que el resto de los seres humanos, no son perfectos.

La pequeña Smith recalcó que no ha sido muy saludable para su familia que, por ser figuras públicas, los admiradores tengan tantas expectativas sobre ellos al punto de quitarles la humanidad y la posibilidad de cometer errores.

Lo más interesante de estas declaraciones es que se dan una semana después de que su papá pidiera disculpas a través de un conmovedor video y que se trata de la primera vez que la cantante habla del tema.

En el video publicado en sus redes sociales, el actor explicó que, antes de hacer estas declaraciones, llamó a Chris para hablar con él de tú a tú. Sin embargo, Rock aún no está listo para hablar.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió fue que no está listo para hablar, y cuando lo esté me contactará, entonces te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quiera que estés listo para hablar".