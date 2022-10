Café: Sebastián se va a vivir con Lucía a la hacienda

Sebastián (Guy Ecker) llega con Lucía (Alejandra Borrero) a vivir a la Hacienda luego de que se reconciliara debido al inesperado embarazo.

Al llegar, Sebastián le revela a Aurelio que está esperando un hijo suyo y este asombrado la felicita.

Posteriormente le piden que vuelva a llamar a Leonor para contratarla de nuevo y que se encargue de su alimentación.

A solas, Sebastián le pregunta a Lucía si ya sabe si es una niña o un niño y ella le menciona que todavía no es posible saberlo.

Lucía lo interroga sobre si quiere que sea un niño por toda la cuestión de la herencia, pero él le hace saber que en realidad le gustaría que fuera niña.

“Te equivocas, a mí me gustaría que fuera una mujer. No importa las consecuencias que eso pudiera traerme, me gustaría más que fuera una mujer”, le aseguró.