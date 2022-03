‘Café, con aroma de mujer’, conquista en los India Catalina 2022

Se entregaron los India Catalina 2022, en la hermosa ciudad de Cartagena, y la producción de Nuestra Tele ‘Café, con aroma de mujer’ recibió tres reconocimientos durante la ceremonia 38 de estos premios.

Katherine Vélez se llevó el reconocimiento del público por su gran interpretación como Carmenza Suárez, la mamá de ‘Gaviota’, y recibió la estatuilla dorada a ‘Mejor Talento Favorito del público’.

Por su puesto, agradeció a la producción y a todos los que participaron en esta versión actualizada de la famosa telenovela.

La hermosa y talentosa Carmen Villalobos recibió el reconocimiento a ‘Mejor actriz antagónica de telenovela, serie o miniserie’ por su participación como la elegante Lucía Sanclemente, quien entorpeció en varias ocasiones la felicidad de ‘Gaviota’.

Ramiro Meneses encantó con su papel como Carlos Mario Estrada, uno de los villanos de la historia, y logró un premio durante la ceremonia en Cartagena a ‘Mejor Actor de Reparto’. Dijo que desde antes había soñado con este personaje y estaba más que listo para interpretarlo.

“Les juro que yo no me lo esperaba, un beso muchas gracias. Este agradecimiento es para las personas que han estado conmigo… este personaje que hicimos en Café, con una empresa que me escogió, gracias a todos ellos, a mi hija, mi mamá, las personas que me aman, los que creen en mí, a RCN por supuesto, y a todos los que llevo en mi corazón, gracias”, fue la declaración cuando subió a recoger su estatuilla.