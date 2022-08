Rodaje de "Rápidos y furiosos 10” causa descontento en habitantes de Los Ángeles

Los habitantes de un barrio de Los Ángeles en el que fueron grabadas algunas escenas de las películas "Rápido y furioso" se manifestaron el pasado viernes contra el rodaje de la próxima entrega de la saga, alegando que sus calles se han vuelto, desde entonces, escenario de carreras de autos ilegales.

Recordemos que los ciudadanos se quejaron previo a la filmación el fin de semana de escenas en Angelino Heights, barrio histórico cercano al centro de la ciudad y residencia ficticia de Dominic Toretto en la película, el personaje que encarna Vin Diesel.

Y es que como muchos saben, en esta saga se realizan diversas carreras ilegales conocidas como "tomas de las calles", en las que una multitud se junta de noche para escuchar rugir a alta velocidad los motores de los vehículos en las vías de la ciudad.

TESTIMONIOS DE LOS CIUDADANOS

Para Damian Kevitt, vecino y fundador de la asociación Streets Are For Everyone (Las calles son para todos, SAFE), "Rápido y furioso" permitió "glorificar una actividad ilegal" al transformar Angelino Heights en un "destino turístico para las carreras callejeras ilegales".

"No había carreras callejeras en el barrio antes de que 'Rápido y furioso' se filmara aquí", aseguró Kevitt.

Bella, otra residente del barrio que no quiso dar su apellido, afirma que sus hijos sufren traumas por el ruido que los automóviles hacen de noche, y el miedo de ser aplastados. Los estudios Universal deberían cambiar de lugar de rodaje, declara, mientras que SAFE exige a la ciudad instalar reductores de velocidad y a decretar una política de tolerancia cero hacia las carreras callejeras.

La asociación también pidió a Universal Pictures agregar una mención en las películas de "Rápido y furioso" para incitar a la gente a no participar en las carreras ilegales como parte de la responsabilidad social que deberían ejecutar al lanzar este tipo de películas.

Sin embargo, y a pesar de las constantes manifestaciones que han realizado los habitantes de estos prestigiosos barrios, Universal no se ha pronunciado al respecto y continúa con sus planes de rodaje.

Recordemos que el primer filme de "Rápido y furioso" salió en 2001 y la franquicia se ha convertido en la octava serie cinematográfica más taquillera de la historia, con más de 6.600 millones de dólares en todo el mundo en diez películas. "Rápidos y furiosos 10", la onceava entrega de la saga, está prevista para mayo.

