¿Quién era Charlie, el Tiktoker que falleció a causa del cáncer?

Carlos Sarriá, más conocido en el mundo digital como Charlie, ganó rápidamente popularidad en la plataforma de video TikTok al enseñar cómo era su día a día mientras luchaba contra el sarcoma de Edwingel, un tipo de cáncer que suele producirse en los huesos o a su alrededor y el cual le habían diagnosticado desde el 2018.

Sin pensarlo, su contenido fue llegando a ojos de varios usuarios quienes le tomaron cariño por su llamativa personalidad al mostrar su experiencia con esta dura enfermedad, pues sin importar qué tan mal la estuviera pasando siempre lograba sacar sonrisas.

Y es que tras varias recaídas y lograr superar la primera crisis que atravesó a causa de la enfermedad, posteriormente le detectaron un tumor con metástasis en la cabeza que le impedía llevar una vida fuera de los hospitales.

A principios de agosto el rumor de que algo no estaba bien con él se apoderó de la plataforma, pues luego de publicar un video en el que enseñaba que había sido nuevamente hospitalizado pasaron varios días para que reapareciera una vez más.

Aunque su último video, antes de su despedida parecía ser como cualquier otro que anteriormente había publicado, pasaron cuatro días más en los que no se volvió a saber de él hasta el pasado lunes 22 de agosto cuando hizo pública su despedida definitiva.

Por otro lado, su novia, quien solía aparecer en sus videos en TikTok desde el hospital, compartió un sentido mensaje en el que destacó grandes recuerdos que vivió junto al joven por medio de una publicación en su cuenta de Instagram junto a su primera fotografía juntos.

Esta fue nuestra primera foto. Me iba a trabajar y antes de que se cerraran las puertas del tren pensé “madre mía este chico no me va a volver a escribir en la vida”. Era la primera vez que quedábamos y esa noche ya dormimos juntos… No pasó nada que os conozco y os gusta mucho pensar mal. Se cerraron las puertas y ya tenía un mensaje. Respiré. Madre mía es que estaba pilladísima pero no lo quería admitir. Yo siempre yendo de chica dura. En menos de un mes ya estábamos saliendo y cuando hicimos un mes de relación ya le estaba presentando a mi familia. ¿Fuimos muy rápido? Tal vez. Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque, aunque éramos totalmente desconocidos sentía que llevaba toda la vida con él. Por desgracia la muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar”.