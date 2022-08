Falleció pastelera que se hizo viral por una fallida torta de Mickey Mouse

Hace varios meses atrás la repostera barranquillera Marjorie Cantillo Romero se volvió viral luego de que uno de sus pasteles de Mickey Mouse no cumpliera con las expectativas de sus clientes quienes no dudaron en realizar la queja públicamente por medio de la red social TikTok logrando millones de visualizaciones.

Te puede interesar: Muere el jefe pastelero de la Casa Blanca, quien trabajó durante 25 años allí

Lo que muchos no imaginaron es que esta situación fue generando problemas de salud en la mujer quien poco a poco se fue debilitando a tal punto de fallecer.

Recordemos que Cantillo ofreció una entrevista publica para dar su versión de los hechos. En aquella ocasión manifestó que “A raíz de esta publicación mis ventas bajaron, no he vendido nada, recibo bullying, faltas de respeto, me humillan, me escriben al WhatsApp”.

Además de esto aseguró que la razón de que aquel pedido no hubiese salido como el cliente lo había pedido, se debía a que fue su hija, quien no es decoradora, la que terminó el pastel.

“Como tenía que entregar ese pedido a las 6 y ella (su hija) vio que yo me estaba demorando, ella cogió y empezó a forrar el pudín. Ella no es decoradora.

Ahora, el pasado domingo, familiares de la mujer revelaron la triste noticia de su fallecimiento, recalcando que fue a raíz de este episodio que perdió la vida.

“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer (domingo)”, expresó la hija de Marjorie.

UN TRISTE ADIÓS

Tras dar a conocer la lamentable noticia de la muerte de Marjorie Cantillo Romero, Rafael Caparroso, quien tras el episodio que pasó la mujer, se ofreció ayudarla con su negocio y hasta le regaló un curso para que mejorara su técnica de repostería, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram para dar su pésame.

“Acabo de recibir una noticia muy dura (Emoji llorando) la verdad aún estoy en shock (emoji corazón roto) tu partida fue inesperada @marce_cupcakes gracias por darme la oportunidad de conocerte. Conocí tus luchas (emoji triste) hoy les pido de corazón no más bullying digital, basta de tanto Odio y rencor. Mucha fortaleza a su hija, esposo, las acompaño en este dolor. Descansa en Paz Marjorie , me quedo con tu sonrisa , las ganas de superarte para poder salir adelante y ayudar a los tuyos. Tu paso en esta tierra no fue en vano”

No dejes de leer: Este es el único país del mundo donde no se puede nacer