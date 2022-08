¿A qué se dedica Daniela Aedo, protagonista de Carita de Ángel?

La actriz mexicana Daniela Aedo, recordada por los televidentes por protagonizar la novela infantil ‘Carita de Ángel’ reapareció en las redes sociales hace pocos días y sorprendió a los internautas al enseñar cómo luce en la actualidad y comentar qué ha sido de su vida desde que participó en la popular producción.

A través de la plataforma de video TikTok, la actriz llamó la atención de los usuarios luego de dedicarle un mensaje de cumpleaños a la cantante Belinda junto a una fotografía en la que se les ve juntas cuando era apenas unas niñas y actuaban en ‘Carita de Ángel’.

De inmediato, la red social explotó con diversos comentarios por parte de los usuarios quienes sorprendidos le preguntaban si realmente era ella quien había interpretado a aquella dulce niña en la producción mexicana.

Al ver tanto interés, Daniela decidió responder con un video en esta misma red social para mostrar que efectivamente era ella y hasta habló sobre lo que había sido de su vida después de finalizar las grabaciones de la telenovela.

Resulta que desde muy pequeña se dio cuenta que podía dedicarse a muchas más cosas que la actuación por lo que decidió estudiar música y lanzarse como artista, además de trabajar para grandes marcas como Disney y DreamWork al doblar varias de sus películas.

“Sé que muchos de ustedes no saben, pero ya llevo un rato de regreso activa, les voy a platicar qué ha sido de estos años. No sé si saben, pero Carita de Ángel, yo llegué al casting por coincidencia, no era tanto porque mis papás quisieran que yo fuera actriz, pero vieron que me gustaba mucho y pues ya lo hice ¿No? Hice varias novelas: ‘Vivan los niños’, ‘Contra viento y marea’, ‘Velo de novia’ y llegó un punto en el que empecé a ir a la primaria y me gustaba tanto estudiar que dije pues tal vez quiero ver qué más puedo hacer en la vida y tener mi escuela y tengo mis amigos de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, y justo en la prepa me di cuenta que también pues tenía cierto gusto por la música. Empecé a tocar la guitarra a componer a cantar entre a ver que College Music y estudié música en la universidad. En 2017 regresé a México y también quería volver a actuar porque hay algo de eso que nunca se fue de mí. Empecé a sacar mis canciones, mis sencillos, mis videos musicales en YouTube, eso lo pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales. He hecho doblaje con Disney con DreamWorks, con películas mexicanas he hecho mucho doblaje, audiolibros, he regresado a televisa y en este instante estoy en el proceso más importante de mi carrera actoral”.