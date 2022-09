Silvestre Dangond lanzó su nuevo álbum y obtuvo muchos elogios

Silvestre Dangond, uno de los artistas del género vallenato más importante del momento, lanzó su nueva producción musical con la cual quiere hacer honor al gran compositor colombiano del vallenato, Leandro Díaz. Muchos de sus artistas colegas reaccionaron en redes sociales para elogiar este gran proyecto.

El compositor colombiano muy pronto hará su debut como actor, pues le dará vida a Leandro Díaz, en la nueva serie biográfica, que los televidentes del Canal RCN, podrán disfrutar a partir de este 19 de septiembre.

El pasado mes de agosto, el intérprete de canciones como “Materialista”, “Cásate conmigo” y “Niégame tres veces”, aquellas que lo han posicionado como uno de los mejores exponentes del vallenato, comunicó a sus fans el gran lanzamiento de su nuevo álbum ‘Leandro Díaz, el poeta de los ojos del alma’, que se llevó a cabo el día de hoy, 16 de septiembre. Un día antes de su gran concierto para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, y que se llevará a cabo en el Movistar Arena, en Bogotá.

Por eso en la mañana de este mismo viernes, Silvestre Dangond, en su cuenta oficial de Twitter, hizo público el estreno de su nuevo disco, con un mensaje para todos sus seguidores: “Modo #LEANDRODIAZ disfrútalo hecho para ti” y por supuesto sus fans reaccionaron al instante, estos fueron algunos de sus comentarios.

“Ya vengo de YouTube de escuchar toditito ese álbum y se me ha llenado el alma de un sentimiento y pienso "ay mi Silve dúrame toda la vida hijo" siento que me he comido el mejor alfajor de mi vida” “Esto es un espectáculo, magia literal (emoji de corazón)” 💜 “Que no graba vallenato. Que se están perdiendo las raíces; Hay que escuchar esta gran obra en homenaje al maestro Leandro Díaz, tremenda interpretación (emoji del 100% y aplausos)”.