Silvestre Dangond celebró 20 años de carrera con sentido mensaje a sus fanáticos

Hace 20 años el cantante de música vallenata, Silvestre Dangond apareció por primera vez con su talento y con la convicción, como él mismo lo dice, que era lo que quería hacer.

Mira también: Silvestre Dangond agradece a sus seguidores por “estar ahí” siempre

Han pasado 20 años y miles de historias que resumió en un video en su cuenta de Instagram para hacerle saber a sus seguidores, sobre todo que ellos han sido los principales responsables de todo lo que él ha vivido.

En el video se puede ver incluso ese cambio físico que ha dado desde que comenzó donde se podía ver hasta con kilos de más, pero con un talento impecable.

Quiso dedicarle incluso su mensaje a su “silvestrismo del alma”, pero también a su familia, a quienes siempre han estado siendo el apoyo y la confianza para él y para su carrera.

Descubre más → Baile de Silvestre Dangond en Santa Marta se hace viral

“Sentimientos encontrados… un día como hoy hace 20 años inicié este camino porque mi corazón me lo pedía y porque tenía la convicción de q iba hacer lo que me gustaba!! Si tuviera que decirles algo… sería simplemente GRACIASSSS por estar conmigo en este camino mi Silvestrismo, a mi familia, mis músicos, mi equipo de trabajo, ¡¡mi disquera… de verdad que me quedaría corto con tantas cosas que quisiera decir pero que en este momento no doy para expresar!! Los amo con todo mi corazón”.

Ante estas palabras, sus miles de fanáticos en todo el mundo no dudaron en responderle, en hacerle saber que es el número uno para ellos, que sus canciones son las mejores, pero, además, le manifestaron que es el vivo ejemplo de trabajo, de esfuerzo y eso motiva a muchos, sobre todo los que quieren llegar lejos como él.

Te recomendamos: ‘No me busques más’, el más reciente sencillo de Angel Bleu y Silvestre Dangond