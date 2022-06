Llane estrena su primer álbum muy ‘Fino’, un regalo para sus fans

Uno de los artistas latinos con mayor proyección internacional, Llane, estrena su esperado primer álbum de estudio titulado FINO.

Un recorrido musical que le ha llevado meses al artista para poderle presentar a sus fans un trabajo hecho con honestidad, amor y sobre todo la mejor música.

Para acompañar el lanzamiento del álbum, Llane también lanza el video musical del focus track “Fino” junto a Danny Ocean. El álbum compuesto por once canciones está disponible en todas las plataformas digitales.

El muy esperado lanzamiento llega tras la sucesión de una serie de éxitos que también forman parte del álbum como “Alcancía” junto a Reik y Khea, el cual logró posicionarse como uno de sus temas más exitosos, “Presente y Futuro” junto a los artistas puertorriqueños Zion y Alvaro Diaz, "Puñales" junto al panameño Boza, “Será” junto a Manuel Turizo, sencillo que acaba de certificarse como single de platino en Colombia, y más recientemente “Sueño” junto al artista revelación de España, Omar Montes.

Además, el álbum cuenta con cuatro canciones inéditas como “Oveja Negra” junto al artista Masego, fusionando un trap sutil con esencia latinoamericana, demostrando un sonido fresco e innovador de Llane. También el paisa presenta “Pensamientos Oscuros” con un estilo más pop pero a la vez sensual.

Hay otras canciones que hacen parte de la historia y el comienzo como lo fue ‘Más De Ti’ la primera canción de esta etapa producida por Sky Rompiendo. Comenzamos una nueva etapa de un álbum lleno de sentimientos y emociones que es algo que todos vivimos y sobrepasamos en las etapas del amor y de la vida. Como artista me siento muy orgulloso de las joyas de canciones que forman parte de mi álbum.

Dijo Llane quien muestra una evolución importante desde el día uno en el que empezó su carrera en solitario.

“Fino” es el focus track saliendo en conjunto con el álbum y viene acompañado por su video oficial.

En el video, dirigido por Juan Felipe Zuleta y grabado en México, vemos a ambos Llane y Danny Ocean inventando una máquina del tiempo para poder regresar al pasado a buscar a esa llama que aún los cautiva.

El nombre del álbum es ‘Fino’ porque representa la línea por la que me identifico y por la que me gusta moverme, una canción con Danny Ocean un gran amigo y artista. Grabamos un video increíble en México de una historia diferente lo cual no se lo podrán perder para que vean lo que pasa en el primer capítulo de este álbum”