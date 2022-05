Baum Festival: el evento de electrónica número 1 de Colombia

La celebración culmen de la fiesta electrónica del país, el BAUM Festival se vivirá este 20 y 21 de mayo en Bogotá. La comunidad electrónica se reunirá para disfrutar de este importante evento que muchos esperan a lo largo del año.

En este 2022 el cartel estará brutal para los amantes de esta escena, en este lineup se destacan Adam Beyer, Ellen Allien, Ben UFO, Digitalism, Anna, Stephan Bodzin, Dax J, Jan Blomqvist, Booka Shade y más. Además.

Este año este importante evento estrenará locación, se llevará a cabo en uno de los recintos que ha recibido los eventos más importantes del país, Corferias.

En esta oportunidad para el Baum Festival serán cinco escenarios los que reciban a los ravers durante el fin de semana. Además de esto, una de las novedades para este regreso del Baum Festival es la inclusión de un espacio para el jazz y sonidos más menos pesados y que abren el festival a un nuevo público.

En este 2022 se llevará a cabo un homenaje en vida al jazzista colombiano más grande de nuestros tiempos, el maestro Antonio Arnedo, con esto la experiencia del Baum demuestra la evolución del evento que tiene un gran posicionamiento y reconocimiento en la industria musical de nuestro país.

Otra de las novedades del evento es que tendrá espacios seguros para la mujer todo en un trabajo en conjunto con la Secretaría Distrital de la mujer que tendrá un espacio dentro del recinto donde se llevará a cabo el evento.

Tenemos que entender que no existen los espacios completamente seguros, pero eso no significa que no podamos pensar en reducción de riesgos, capacitación y sensibilización de quienes estamos en estos espacios”, expresaron organizadores del evento.