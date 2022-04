Camilo se mostró nervioso por la premiación de los Grammy

Este domingo, los Premios Grammy 2022 se llevarán a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. En donde el anfitrión de la prestigiosa ceremonia que premia lo mejor de la música será el comediante Trevor Noah, reconocido por estar a cargo del programa The Daily Show.

Te puede interesar: Camilo Echeverry reveló la razón por la que se casó con Evaluna

La celebración de este gran evento sin duda alguna tiene los nervios de punta en varios artistas que están nominados en las diferentes categorías, como es el caso del cantante colombiano Camilo Echeverry, quien compartió con sus seguidores su ilusión de ganar en la categoría a la que había sido nominado, siendo esta, ‘Mejor álbum latino’.

Sin embargo, manifestó que, aunque no llegara a ganar el premio, no cambiaba por nada del mundo la sensación que sentía actualmente, pues el ser nominado a estos premios representa un gran logro en su carrera musical.

“Yo no sé si me lo voy a ganar o no, pero este momento, este momento es único. En el momento en el que estoy nominado a un Grammy Americano. Este momento de no saber si voy a ganar o no, no va a volver y es un tesoro y se los quiero compartir, porque tengo la ilusión prendida”.