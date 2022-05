Andrés Calamaro tendrá conciertos en varias ciudades de Colombia

El cantante argentino Andrés Calamaro ha dejado emocionados a sus fans colombianos al anunciar sus anheladas fechas para presentarse en nuestro país en varias ciudades que disfrutarán de su repertorio lleno de clásicos.

El artista llamado ‘el Salmón’ en Manizales el 20 de octubre en la Plaza de Toros, el 22 de octubre en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín, el 27 de octubre en el Centro de Eventos del Pacífico en Cali, el 29 de octubre en la Hacienda Las Pavas de Bucaramanga y el 3 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Me alegra un poco no haber terminado la gira del año pasado, porque puedo hacerla mejor cuando volvamos. O intentarlo. Never ending tour