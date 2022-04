Adriana Lucía y la canción para sus hijas que conmovió a sus seguidores

Hace pocas semanas la cantante Adriana Lucía anunció el nacimiento de sus gemelas, Simona y Carlota. Pero con ello, contó todo lo que debió atravesar para poder tenerlas en casa.

Y es que, con solo 30 semanas de gestación, la cantante debió ser sometida a una cesárea de urgencia y con esto, otros procedimientos médicos que hicieron que la ida a casa de las tres no fuera tan fácil.

Este proceso ha sido lento, pero seguro, porque todos ya están en casa y más de uno ha podido ver en detalle a las pequeñas niñas que hicieron crecer la familia de la cantante.

Y es justamente con música que Adriana Lucía las esperaba, pues en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram contó cómo había escrito una canción para sus pequeñas, pero bajo la intimidad, para ellas, pero al mismo tiempo fue apoyada e invitada por su equipo de trabajo y familia a que la hiciera pública, a que otras madres también se la cantaran a sus hijos y que se convirtiera en un himno de maternidad.

Esta canción nació en un momento muy especial de mi vida, en un espacio de intimidad. Casi no podía cantarla porque no dejaba de llorar.

Y eso ha pasado desde hace pocas horas, cuando Adriana Lucía anunció que su canción, inspirada en sus dos hijas, estaba en todas las plataformas y podría ser vista y escuchada por todos.

“Esta canción nació en un momento muy especial de mi vida, en un espacio de intimidad. Casi no podía cantarla porque no dejaba de llorar. Pensé que era una canción para contar una noticia, para compartir la alegría con ustedes, pero mi equipo de trabajo me dijo: ¡esto hay que subirlo a plataformas! Y yo como que, y bueno, hoy estamos de estreno en todas las plataformas y una de las cosas que más me emociona es que Salomón canta un pedacito de la canción. Aquí les dejo NUEVA ALEGRÍA para que se la dediquen a sus hijos”.

El tema, el video y la letra han emocionado a sus seguidores, quienes le han manifestado y aplaudido todo el amor que sintieron al escucharla, pero además han resaltado la voz de su pequeño hijo Salomón quien también tiene protagonismo en el tema.