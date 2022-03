Yina Calderón confesó que tuvo jocoso sueño con Cintia Cossio

La empresaria de fajas Yina Calderón sigue siendo tendencia tras el penoso accidente que sufrió contra un motociclista en la jornada de este martes y que por suerte, solo terminó el lesiones superficiales y algunos daños en sus respectivos medios de transporte.

Tras esto, Yina sorprendió en las últimas horas dándole un radical cambio de hoja a su incidente, respondiendo algunas preguntas bastante picantes que su amigo Junior siempre había querido hacerle, entre esas, si había llegado a tener sueños mojados con otra mujer.

A Junior no se le puede contar nada en la vida...yo nunca he tenido sueños mojados con una mujer, no me gustan las mujeres, pero que día sí amanecí súper mojada y me soñé con Cintia Cossio", respondió la exprotagonista de novela.