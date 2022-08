Yeferson Cossio anunció que se “alquilará” como "damo de compañía"

El creador de contenido digital Yeferson Cossio ganó gran popularidad a través de las redes sociales y gracias a esto logró ganar grandes cantidades de dinero que hoy día le permiten tener una vida de lujos y comodidades, tanto para él como para su familia.

Pues recordemos que recientemente el influenciador sorprendió a su mamá al obsequiarle la que sería la casa de sus sueños durante la celebración de su cumpleaños.

Además, dentro del mismo lapso de tiempo, se compró un lujoso automóvil para agrandar su colección de carros, pues como todo saben es una de sus más grandes aficiones.

Ahora, durante su viaje a México junto con su hermana Cintia Cossio y su cuñado Jhoan López, el creador de contenido manifestó que a raíz de esto gastos se encontraba pasando por un mal momento económico, por lo que había tomado una drástica decisión, alquilarse como “damo de compañía”.

“Hola, mucho gusto, soy Yeferson Cossio y pues como algunos de ustedes saben, hace poquito me compré un (auto) McClaren y la casa de mi mamá, entonces ya no tengo platica. Me alquilo como damo de compañía, ¿Cuánto dan por mí ya? No chupo pip*s, de resto, lo que sea”.