Lasso reveló cómo logró que Sebastián Yatra grabara tan rápido “Ojos Marrones”

Para nadie es un secreto que el éxito musical de Lasso, “Ojos Marrones”, rápidamente ganó popularidad en plataformas como TikTok, en especial porque basados en el coro varios usuarios realizaron un ‘Trend’ con base en el coro de la canción.

De hecho, durante varias semanas este tipo de videos fueron tendencias en las redes a tal punto que los mismos usuarios no solo le pidieron a Lasso, sino ahora también a Sebastián Yatra, que lo realizara para conocer a las personas en las que se había inspirado esta canción. Sin embargo, esto aún no ha pasado.

Y es que luego de que se lanzara “Ojos Marrones Remix” por medio de las diferentes plataformas digitales, Lasso expresó su felicidad por medio de sus redes sociales al ver que esta nueva versión había logrado más de un millón de vistas, y que además se encontraba en el segundo lugar de tendencia.

Recordemos que hace varios días, el artista venezolano había realizado una dinámica para escoger al artista que lo acompañaría en esta nueva versión, sin imaginar que Yatra participaría y que, además, sería con él con quien la grabaría en tiempo record.

Por esta razón, el artista reveló por medio de sus redes sociales cómo esto había sido posible. De hecho, Yatra reafirmó esta versión al comentar la publicación.

Luego de esto, Lasso se devuelve en el tiempo para recrear lo que supuestamente había sucedido para que Sebastián Yatra grabara en tiempo récord los versos que le correspondían.

“21-8-22, como realmente le ‘pedí’ a Sebastián que me enviara las voces de Ojos Marrones: Hola Sebastián, veo que ya no atiendes mis llamadas, no pasa nada. Este… Voy a tener que amenazarte, ¿Ok? Tengo de reén tu premio de Canción Favorita Pop del año y me voy a ver en la obligación de destruirlo si tú no grabas las voces de Ojos Marrones. Entonces, el Latin American Music Award o la canción, tú me dices”.