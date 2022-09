Will Smith regresa al cine, en una producción que hará junto a Nicky Jam

Después de la polémica que causó Will Smith en la última premiación de los Premios Oscar que se llevó a cabo en marzo de este año 2022, por la bofetada que le dio al cómico Chris Rock; vuelve a la pantalla grande, pero está vez no como actor, sino como productor de la película ´Regulators´, que protagonizará el reconocido cantante de música urbana, Nicky Jam.

También puedes leer: Karol G le dedica sentidos mensajes a Nicky Jam y así él respondió

La noticia se conoció, luego de que Westbrook Studios, compañía multimedia de entretenimiento, la cual es propiedad de Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, lanzara un comunicado confirmando que ya adquirió los derechos por parte de Studio Universal Pictures.

El largometraje, no solo será producido por Westbrook Studios, también estará involucrado el sello discográfico fundado por Nicky Jam, La Industria. Aunque, aún se desconoce la trama, el rodaje y estreno del filme, se ha confirmado que los guionistas serán Brooks McLaren y D.J. Cotrona.

Nicky Jam el protagonista de “Regulators”

Nicky Jam, quien protagonizará “Regulators”, una comedia de acción, también se encuentra pasando por un gran momento en su carrera como cantante, pues tras abrirse en la industria musical y después de 3 décadas donde se ha posicionado como uno de los mayores exponentes del género urbano, el próximo 29 de septiembre recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama, el cual se otorga a los artistas que han logrado que su trabajo sea reconocido mundialmente.

Además, cabe recordar que no es la primera vez de Nicky Jam en la pantalla grande, pues anteriormente había hecho su aparición en la película “Bad Boys for Life”, la cual protagonizo Will Smith y Martin Lawrence. De igual manera, su participación en la docuserie “Nicky Jam: El Ganador”, la cual estaba basada en su historia y en la trayectoria por la música.

El regreso de Will Smith al cine

En cuanto a el actor, Will Smith, quien fue cuestionado y criticado fuertemente por su comportamiento en los Premios Oscar, luego del incidente causado por un comentario que realizó el cómico Chris Rock sobre su esposa, Jada Pinkett, el cual, evidentemente al actor no le gustó. Lo anterior, hizo que muchos de sus seguidores, fanáticos y hasta el mismo actor, se cuestionaran sobre el futuro de su carrera en la industria cinematográfica.

Pero, recientemente se ha conocido por medios internacionales, que además de volver como productor en ´Regulators´, Will Smith, está detrás de la producción de la película “Brilliance”, la cual pertenece a Paramount Pictures.