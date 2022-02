Taliana Vargas genera polémica con su posición sobre despenalización del aborto

La hermosa modelo, actriz y presentadora Taliana Vargas fue una de las artistas colombianas en manifestarse luego de conocer que la Corte Constitucional, con 5 votos a favor y 4 en contra, aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestión.

Taliana, quien tiene dos hijos, compartió con sus 3.1 millones de seguidores en la red social de Instagram imágenes de sus embarazos a los 6 meses para exponer su posición en contra de la decisión de la Corte.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir.”, fue la primera parte del mensaje de la modelo que generó controversia en la red social.

En el post, Taliana también se refirió al “daño sicológico” que podría ocasionar esta decisión en las mujeres. En este sentido, agregó: “no me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”.

La publicación de Taliana recibió más de 120 mil reacciones y miles de comentarios de seguidores que estuvieron de acuerdo con la actriz y quienes no compartieron su posición.

“Es opcional no obligatorio”, “desde la comodidad de una maternidad deseada es muy fácil decirlo”, “despenalización no es sinónimo de invitación”, “…se llaman derechos fundamentales que están por encima de las creencias individuales. Saludos y que bien por ti que fuiste mamá queriéndolo ser”, fueron algunos de los mensajes de las personas que apoyan la decisión de la Corte.

Los seguidores que apoyaron a Taliana escribieron: “te admiro y estoy 100% de acuerdo contigo”, “no soy Madre y muy seguramente ya no lo seré, pero estoy total y completamente de acuerdo contigo Tali”, “total, como una mujer puede esperar 6 meses a decidir si ser mamá o no, no hay nada que celebrar”.

