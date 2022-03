Shannon de Lima mostró su tonificada espalda con ropa deportiva

La belleza de la modelo venezolana Shannon de Lima siempre deja a todos sus seguidores con la boca abierta, sobre todo porque en cada una de sus publicaciones en redes sociales muestra esos rasgos de su cuerpo o su rostro que enamoran.

Eso pasó en las más recientes fotografías de la modelo donde no solo se mostró con ajustada ropa deportiva, sino que además hizo poses que dejaron sin palabras a sus seguidores.

Shannon de Lima apareció con un traje de legui y top en color blanco que dejaba ver su abdomen plano y sus tonificadas piernas muy marcadas, pero además posó de espaldas y se pudo ver el resultado de sus entrenamientos y el gran cuerpo que tiene de pies a cabezas.

Pero, además, Shannon de Lima y las poses con ropa deportiva que enamoraron. (Foto tomada de Instagram: @shadelima)el mensaje que acompaña las fotos llamó mucho la atención, porque la modelo expresó, “que te miren como si fueras magia”, y es que vale la pena destacar que no se le ha visto con nadie a la modelo desde que terminó su relación con el jugador de fútbol colombiano, James Rodríguez.

Y aunque no se ha dejado ver con nadie más, sí ha demostrado que está en su mejor momento, que está diciendo situaciones muy importantes en su carrera y que tiene una relación muy hermosa con su único hijo. Además, se deja ver en lugares paradisiacos en los que pasan gratos días y aunque no está acompañada de algún amor o por lo menos no lo hace visible, se ve que pasa buenos momentos y que su compañía y la de amigos o compañeros de trabajo la mantienen estable y feliz.

