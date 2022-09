¡Que dolor! Sebastián Yatra casi pierde un diente en concierto

El artista colombiano Sebastián Yatra es uno de los cantantes de nuestro país que ha logrado destacar a nivel mundial por medio de su increíble musical y talento. El cantante actualmente se encuentra realizando su gira por en el exterior bajo el nombre de “Dharma Tour”.

Te puede interesar: ‘Es un león’: Modelo que salía con Sebastián Yatra habla de su intimidad

Y es precisamente en uno de esto conciertos, que el intérprete de ‘Tacones Rojos’ sufrió un percance que casi hace de su noche un infierno. Momentos antes de que esto ocurriera el artista se mostró bastante emocionado, como es costumbre, durante su presentación, pues así lo dejó ver por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de treinta millones de seguidores.

Según se puede ver en uno de los audiovisuales, Yatra enseñó con orgullo la bandera de nuestro país ante los cientos de asistentes del concierto y aprovechó para agradecerle a los colombianos por haber asistido a su primera presentación en Canadá.

“Gracias a toda mi gente linda de Colombia que vino a verme aquí, en mi primer concierto por Canadá”, escribió al artista junto al video en el que sostiene la bandera de nuestro país.

YATRA CASI PIERDE UN DIENTE DURANTE UN CONCIERTO

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el artista, pues durante la interpretación de una de sus canciones Yatra casi pierde un diente.

Según relató en cantante, cuando se encontraba cantando uno de sus temas musicales no midió su fuerza ni coordinación y acercó tanto el micrófono a su boca que terminó pegándose en uno de sus dientes ocasionado que este se destemplara.

No obstante, no fue sino hasta después de su presentación ‘En Vivo’ que el artista hizo público este incidente por medio de sus redes sociales, ya que durante su presentación nunca se detuvo para ver qué había ocurrido y si realmente su diente se había roto.

“Ay, parce, gracias Canadá, los amo. Casi pierdo el diente… La verdad ya tenía eso desde hace tiempo, no me lo he arreglado, pero me pegué durísimo con el micrófono. Me acabo de bajar del show, pero sigue ahí. Sigue ahí”, manifestó Yatra mientras lavaba su boca y enseñaba sus dientes ante la cámara de su celular.

YATRA Y SU COLABORACIÓN CON LASSO

Recordemos que a principio de septiembre Sebastián Yatra se comunicó con Lasso para proponerle cantar la nueva versión de Ojos Marrones en uno de sus conciertos, el cual se llevaría a cabo el pasado domingo 4 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, pero como si esto no fuera poco, los artistas decidieron grabar su presentación En Vivo para que los fanáticos que no pudieron asistir no se perdieran de esta experiencia audiovisual.

No dejes de leer: Sebastián Yatra y Lasso grabaron video de “Ojos Marrones Remix”