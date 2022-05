Rostro completo del hijo de J Balvin fue publicado por su pareja

Desde hace varios meses el rostro del hijo del cantante J Balvin viene siendo un misterio, y todo esto porque con casi once meses no se conoce completamente al niño y esto ha generado mucha ansiedad entre sus seguidores pues quieren ver a quién se parece.

Pero sus padres, Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer han tomado esa decisión que incluso ha sido bien vista por el resto de la familia quienes tampoco se han atrevido a revelarlo. Pero fue en las historias de su cuenta de Instagram, donde Valentina Ferrer dejó ver en cuerpo completo a su hijo.

Y aunque es una imagen tomada a distancia, se puede ver completamente al pequeño Río, fruto del amor entre ella y el artista paisa J Balvin. Y aunque fue una historia más de uno la guardó para el recuerdo y como prueba de que ya se podía ver completamente al niño.

En la imagen además se puede detallar parte de la lujosa casa de J Balvin, la vista panorámica que tiene el artista y su familia y hasta la gran compañía que es Enzo, su perro para su hijo, pues siempre que lo capturan en una imagen, el perro aparece con él.

Y esta vez no fue la excepción sobre todo porque el niño aparece comiendo y Enzo siempre está a la espera de que algo caiga al piso para poder disfrutar junto a su gran amigo de la comida que le toca comer.

J Balvin, un papá genial

Hace poco el artista paisa dejó saber en el programa de talla internacional, el Show de Ellen DeGeneres, el amor infinito que siente por su hijo Río y además dejó saber que el verdadero significado del nombre de su pequeño era, no más que el deseo que tenía para su vida. “Yo deseo que Río fluya”.

Sus palabras cautivaron a sus miles de seguidores y hasta los espectadores y presentes en el programa pues los aplausos no se hicieron esperar. Y es que, además, Balvin confesó que está por cumplir un año y que el tiempo pasa muy rápido y que su hijo hace cosas grandiosas para su edad que lo dejan enamorado todo el tiempo.

Al show fue solo, pero además decidió ponerle un toque especial y mostrar incluso esa faceta romántica que tiene. Le llevó flores a Ellen DeGeneres y la dejó sin palabras. Pero ella no dudó en hacerle saber que este detalle combinaba muy bien con su look, y de inmediato las risas no se hicieron esperar.