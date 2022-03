Sara Uribe envía besos a quienes la tildan de ‘gordita’

La hermosa presentadora Sara Uribe encanta en las redes sociales con imágenes sugestivas en las que continuamente alardea su belleza y deja a más de un seguido ‘boquiabierto’.

Te puede interesar: Jacobo, hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín enamora con divertido look

Sin embargo, la expareja del futbolista Fredy Guarín, padre de su pequeño hijo Jacobo, también recibe constante críticas por su peso y estar supuestamente ‘gordita’.

Por tal razón, la presentadora acudió a la red social de Instagram donde tiene 6.5 millones de seguidores para responder a sus ‘haters’ y presumir sus mejores ángulos con divertidas instantáneas.

“Pa’ los que me dicen y me escriben y son felices diciéndome que estoy muy gordita, un beso en ese cachete pa’ que dejen de ser tan amargados ”, fue la primera parte del mensaje de Sara para quienes están pendientes de sus medidas.

Además, la empresaria paisa lució un look muy casual con el que alardeó sus glúteos y encantó con una de sus mayores cualidades: su hermosa y contagiosa sonrisa.

“¡Ah! Y si les molestan mis gordos, deslicen las fotos para que vean mis piernotas y la nalga que tanto me gustan…porque al final de cuentas es a mí a quien me deben gustar…y a él, que le encanta cuando me las agarra, ¿no? Picos pues”, escribió al final la paisa.