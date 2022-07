Las fotos de Danna Paola que preocupan a sus fanáticos

Danna Paola se ha caracterizado por ser una de las mujeres más hermosas de México y ser gran representante de su belleza. Es por eso que más de uno también la sigue en redes por su indiscutible belleza.

Pero, aunque la actriz y cantante siempre ha destacado por su cuerpo, personalidad y talento, esta vez los comentarios que le llueven en redes sociales es por su apariencia física. Y es que en sus más recientes publicaciones se puede ver a Danna Paola muy delgada para el juicio de muchos, y esto ha hecho que reciba cientos de comentarios donde le piden que pare.

“Sieeeeee ya estas muy flaca, debes parar”, “eres hermosa!! Y me caes súper. Pero ya no bajes de peso, no te ves sana y puedes llegar a tener problemas alimenticios”, “te amo te amo mucho. Pero me preocupa que te vez muy delgadita. Te vez más maravillosa un poco más llenita. No hate. I love you”, “cuando los dientes se te ven más grande que tu cara, cuidado!! ¡Ya debes de empezar a comer!”, fueron parte de los varios mensajes que recibió en su más reciente publicación de su cuenta de Instagram.

Y aunque muchos no dudaron en felicitarla por volver a los escenarios, por tomarse la música con tanto amor y dedicación, y dejarle claro que está hermosa, que es grandiosa y que su voz es increíble, todo se convirtió en polémica porque más de uno se preguntó, “¿qué te pasó?”, y aunque Danna Paola no ha respondido sobre esta situación, y aunque ella se ha dejado ver muy enfocada en su carrera, en todas sus publicaciones recientes se consiguen comentarios de este tipo, seguidores o usuarios de las redes preocupados por su salud.

Danna Paola va por más

Pese a estos comentarios, y que muchos se han enfocado en verle su cuerpo en detalle, sobre todo en redes sociales, más de uno sí se ha tomado la tarea de admirar su talento, y también de defenderla, porque para muchos, quienes se ven diferentes físicamente en un corto tiempo, pueden estar pasando por alguna situación complicada.

Mientras que otros aseguran en redes sociales, que esas mismas personas que en su momento le pidieron que bajara de peso, ahora le están diciendo que pare. Lo cierto es que Danna Paola no ha hecho comentarios al respecto ni ha fijado posposición sobre los comentarios que recibe, por el contrario, se ha dejado ver muy feliz por cada uno de los éxitos que viene logrando dentro de la música.