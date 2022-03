Pareja de J Balvin entrenó en el gimnasio con su hijo y así lo registró

La modelo argentina, Valentina Ferrer se ha dejado ver muy activa en sus redes sociales, sobre todo mostrando sus proyectos y todo lo que ha venido retomando, pues vale la pena destacar que hace varios meses trajo al mundo a su hijo Rio.

No dejes de ver: Residente vivió incómodo momento en un aeropuerto y lo persiguieron

El pequeño que es fruto del amor entre ella y J Balvin, se roba todas las miradas de los miles de seguidores que tienen ambos, y aunque no le muestran su rostro, siempre destaca por las formas en la que lo muestran y además por el estilo y personalidad que son más que evidentes.

Es por eso que la más reciente historia de la mamá del pequeño fue vista por sus miles de seguidores, quienes generaron comentarios de amor y de buen ejemplo.

Y es que Valentina Ferrer decidió ir al gimnasio para no perder su rutina de ejercicios, pero no podía dejar a su hijo, por lo que este no fue un impedimento para ella, así que en su coche lo tuvo mientras ella entrenaba.

Te puede interesar: Residente respondió a críticas por tirarle a J Balvin en tiempos de guerra

Además, dejó evidencia de este momento que fue digno de admirar para muchas madres, sobre todo, quienes siempre buscan las formas de seguir las rutinas de sus vidas, pero con un bebé.

Y es que no es la primera vez que la modelo se muestra en sus proyectos o rutina de día a día en compañía de su hijo Rio, pues el pequeño siempre hace parte del equipo que acompaña a su madre. Y no solo a ella, sino también a su papá, pero el cantante paisa, J Balvin muestra muy poco esos momentos que tiene con su hijo.

No dejes de leer: J Balvin posó con sus amigos y detalle de sus pies llamó la atención