"Tremendo monumento", le dicen a Maluma por foto con la toalla muy abajo

Maluma está en uno de los mejores momentos de su carrera, pues no solamente brilla en la escena musical, con múltiples éxitos y conciertos en todo el mundo, sino que también tienen su propia línea de ropa y además hace poco anunció la salida a la venta de su mezcal, con el que entró a competir en el mundo de las bebidas alcohólicas.

Además, en sus redes sociales, donde tiene más de 62 millones de seguidores, suele enamorar a sus fans con sus atractivas fotografías en donde muestra algunos de sus mejores atuendos y paisajes o a veces simplemente posa sin camisa para poner a suspirar a sus fans.

Pero hace pocos minutos, el intérprete de “Sobrio”, inspiró miles de halagadores mensajes en los internautas al publicar una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en donde él aparece posando frente a una puerta que da a una piscina frente al mar.

En la instantánea Maluma solamente aparece utilizando una toalla la cual está más debajo de lo normal, pues en la foto se alcanzan a ver parte de sus glúteos, mientras que él posa de espalda, con una mano en su cabeza y con la otra sosteniendo la toalla, para que no se le caiga, dejando a la vista su escultural cuerpo.

Al hacer la publicación, el cantante colombiano escribió un corto mensaje que bien podría ser una dedicatoria para su novia, o para sus fans, o también podría ser una frase de algún tema musical que esté por lanzar.

Por supuesto, este post dejó enamorados a sus millones de seguidores que en aproximadamente tres horas recibió más de 720 likes y miles de comentarios de los fans que aprovecharon el cajón de comentarios para escribirle halagadores y atrevidos mensajes, pues muchos destacaron el tremendo cuerpo del cantante, otros afirmaron que la foto los alborotó y los más osados manifestaron su interés en ser la toalla de Maluma.

"Qué belleza de panorama, more", "Nunca tuve tantas ganas de ser toalla. Bebeeeee", "Lindo", "Esta toalla está bendecida", "Tremendo monumento", "Pintura de Deus", "Juan Luis no me puedes alborotar así ... quien fuese toalla papasitooooo", "que delicia de hombre", fueron algunos comentarios que recibió el post.