Mauro Castillo debutó en Broadway con la canción “No se habla de Bruno”

El actor y cantante caleño Mauro Castillo sorprendió una vez más con su talento al llegar a Broadway en compañía del pianista chino Lang Lang, con quien interpretó la icónica canción “No se habla de Bruno”, tanto en inglés como en español, de la película de Disney inspirada en Colombia, “Encanto”.

De esta manera la versión en inglés de esta canción continúa recolectando éxitos, de la mano del actor. Actualmente el video oficial de la popular canción de la película 'Encanto' de Disney tiene cerca de quinientos millones de reproducciones en YouTube, y más de trescientos millones reproducciones en Spotify.

Además, cabe destacar que “We Don’t Talk About Bruno” entró al registro de los mayores éxitos musicales de Disney, y en los últimos 26 años, es la primera canción de la empresa que ingresa a los primeros puestos de la aclamada lista musical de Billboard Hot 100.

Ahora, después de diez meses desde su estreno en cines, la canción continúa siendo todo un fenómeno de la mano del músico caleño Mauro Castillo, quien hace poco debutó en la avenida más famosa de Nueva York.

Castillo fue invitado por Lang Lang para participar en una de sus galas benéficas que se llevaría a cabo en el famoso lugar, en donde tuvo la oportunidad no solo de cantar la icónica canción de Disney sino también un curralao con el que ganó el Petronio Álvarez hace un par de años atrás.

"Me siento muy feliz, no solo de cantar una versión especial de We Don't Talk About Bruno sino también un par de canciones más. Una de ellas se llama el Yerbero Moderno y la otra es un currulao del pacífico colombiano que se llama El Alboroto, tema con el que me gané uno de los tres Petronio Álvarez que llevo en el corazón (...) esa canción nunca la grabé en la versión folclórica, pero sí hay una con Goyo de Chocquibtown", reveló en entrevista antes de llevar a cabo su presentación.