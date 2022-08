Maluma se mostró furioso con artistas que hacen playback en concierto

El playback es una técnica utilizada por artistas y cantantes en sus presentaciones en vivo o en programas de televisión, la cual consiste en que ellos hacen Lip sync o la mímica de interpretar una canción o sonido, simulando que estuvieran interpretándolo con su voz, algo que, en televisión se usa bastante para evitar problemas con las transmisiones en directo.

Sin embargo, hay infinidad de personas que critican este tipo de prácticas y consideran que los artistas que la usan en presentaciones y conciertos en vivo, estarían estafando y engañando a sus seguidores.

Precisamente, un ícono de la música urbana en Colombia, Maluma, se mostró en contra de esta técnica a través de su cuenta oficial de Twitter.

Maluma bastante molesto por artistas que no cantan en vivo en conciertos

Juan Luis, se mostró bastante indignado con los artistas que hacen playback en sus presentaciones, pues a través de esta red social en donde se hace llamar Papi Juancho, el cantante expresó a forma de anécdota que había asistido al concierto de un artista que él admiraba bastante, pero se había llevado la mala experiencia que todas sus canciones no eran cantadas en vivo por él, sino, por el contrario, el cantante hacía playback de las mismas.

Esto causó gran molestia en el antioqueño, quien no dudó en expresar a través de redes su sentir sobre esa popular técnica utilizada por cantantes en conciertos y presentaciones.

Qué mierda cuando uno quiere ir a ver su artista favorito y todas las canciones son playback...

Sin embargo, el mensaje sonó a una directa bastante fuerte para algún colega de él, pero hasta el momento no se sabe el nombre de este cantante que decepcionó a Maluma.

Varios internautas aplaudieron al paisa por criticar ese tipo de prácticas y también resaltaron que en los conciertos de Maluma nunca ha utilizado esta técnica, por eso, el antioqueño fue centro de elogios por unos y también criticado por otros.

"Para esa gracia lo pongo en Youtube; son pocos los verdaderos cantantes; también cuando ponen a cantar al público, para esa gracia voy a karaoke; como si él no lo hiciera; un burro hablando de orejas; en los conciertos que he visto a Maluma siempre canta; eres un artista de admirar Juancho; no sé creo que todos lo han hecho alguna vez; Papi Juancho nunca falla". Fueron algunos de los comentarios destacados.

