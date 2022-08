Desde un campo de agave, Maluma presentó su mezcal artesanal

En los primeros días de este mes, Maluma publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en la que le hace homenaje a la cultura mexicana sobre todo en el momento de compartir un trago junto a otras personas, anunciando así su nuevo mezcal artesanal, y ahora, el cantante colombiano envió un mensaje de agradecimiento a las personas que lo apoyaron en ese proyecto.

En su cuenta oficial de Instagram, el cantante colombiano publicó un carrete con nueve fotografías relacionadas al desarrollo y venta de su nuevo licor, en la primera imagen, se puede ver a Maluma, posando de pie con la camisa abierta y llevando en el cuello un collar artesanal el cual tiene una enorme cruz, mientras que de fondo se ve una plantación de agave, como se detalla en la tercera foto, planta esencial para la fabricación del mezcal.

Las otras imágenes se puede ver el resultado final del mezcal, el cual es envasado en una elegante botella transparente y las otras sus fotografías donde Maluma aparece disfrutando del licor, posando con botella, con el letrero de su anuncio, paseando su perro, Buda y recargado en un árbol.

Al hacer la publicación, Maluma escribió un extenso mensaje en el que le agradeció a Dios, a su familia, a sus socios y en general a cada una de las personas que le ayudaron a él a cumplir el sueño de tener a la venta su mezcal, algo que casi lo hace llorar, según el artista.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer infinitamente a Dios, al universo, a mi familia (TODOS), mi equipo de trabajo tanto desde el management @walterkolm @luavision hasta mi equipo de @casalumbrespirits, a mis socios quienes ciegamente creyeron desde el principio y han puesto las manos en el fuego por este proyecto. En general a todos por ayudarme a materializar este sueño, el cual veníamos hace un tiempo trabajándolo y verlo ahora hecho realidad y justamente a la venta me dan ganas de llorar un poquito”, dice parte del mensaje que escribió Maluma.

Posteriormente, la estrella del reguetón aseguró que siempre tuvo la visión de aprovechar su carrera musical como un puente para crecer como empresario y poder de esta manera diversificar sus ideas, y de paso generar empleo y cumplir sus sueños y los de las personas que están en el proyecto.

“Nuestros sueños no tienen límite (por ahora) hay que aprovechar que estamos jóvenes y decididos a llevar el movimiento MALUMA al mundo entero. Este es solo el inicio y espero me acompañen hasta el final. Por último, agradecer a mis fans ustedes hacen que yo crea en mí en momentos de mucha duda y les prometo no defraudarlos. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”, agregó el cantante.