Maleja Restrepo revela que pasó “un gran susto” hace 4 años con su tiroides

La presentadora y modelo caleña Maleja Restrepo sorprendió a los cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al revelar a través de las historias "un gran susto" que pasó hace algunos años y relacionado con su tiroides.

"Oigan, el día de hoy les quiero hablar de algo que me preguntan un montón y yo sé que me lo sugieren más que todo con mucho amor y es que me dicen mucho que me vaya a hacer revisar la tiroides porque se me ve muy abultado el tema acá", dice Maleja Restrepo mientras señala su garganta.

La también actriz e influenciadora continuó relatando que "desde hace más o menos cuatro años me toca hacerme unos controles anuales, hacer una ecografía de tiroides anual, porque hace cuatro años pasé un gran susto. Me tuvieron que hacer una biopsia de tiroides y todo, gracias a Dios estaba todo muy bien".

"¿Qué pasa? En este momento yo cada año lo que reviso es que los nodulitos no estén creciendo. Entonces la próxima semana tengo cita para eso, pero gracias. Mientras tanto seguiré aquí con esta manzana de Adán", concluyó con humor Maleja Restrepo.

