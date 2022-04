Maleja Restrepo explicó la razón de su más reciente publicación.

La presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías junto a su esposo, el deportista y actual participante de MasterChef Celebrity de Canala RCN Tatán Mejía, en la que invitaba a escribir diversas frases que se deben repetir en el matrimonio.

Luego de tener éxito con su publicación al lograr que muchos de sus seguidores y amigos cercanos publicaran sus frases, la presentadora quiso contar cuál fue la razón por la que realizó la publicación.

“Oigan, imagínense que en el último post que les puse, fue como una foto de Sebas y yo, y en la foto pues decía como esas frases que realmente pues son útiles a la hora de uno casarse y que uno debería recordar siempre en el matrimonio. ¿Y por qué me acorde de eso? Porque en estos días cuando hablé con sebas, sebas me dice: ‘Mi amor, ¿Usted por qué me habló como esposa?’”