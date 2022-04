Luisa Fernanda W se confesó con sus seguidores

La creadora de contenido Luisa Fernanda W es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de la farándula nacional por sus contenidos de belleza y diversión, por sus vida en pareja con el cantante de música popular Pipe Bueno y sobre todo, por el nuevo ciclo que vive como mamá, con el que miles de sus seguidoras se han sentido identificadas.

No te pierdas: El video por el que Luisa Fernanda W aumentó rumores de embarazo

Recordemos que Luisa W ha enfatizado en diversas ocasiones sobre la maravillosa sorpresa que ha sido para su vida ser mamá y que de hecho, planea darle un hermanito a Máximo, en convenio con su pareja. Coincidencialmente, desde hace varias semanas han avivado fuertemente los rumores de un nuevo embarazo, mismos que ella no se ha tomado la molestía de reiterar o desmentir, pero hace poco dejó un video con el que dejó mucho a la imaginación de sus seguidores.

La dinámica comenzó con Luisa contando que se encontraba haciendo "Viendo Betty la Fea" y posteriormente, con una explicación sobre por qué ha estaod tan "perdida", de las redes sociales últimamente.

Yo no me he ido, sigo aquí y esto bien, yo no he dejado de publicar, solo que ya no lo hago tan constante como antes porque ahorita laboralmente estoy haciendo otras cosas, entonces me exprimen el tiempo, pero todo bien.