Luisa Fernanda W recordó algunos de sus primeros videos en redes sociales

La influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido digital con gran trayectoria en las redes sociales, pues hace varios años atrás inició su sueño de ser youtuber cuando el formato estaba en auge. De hecho, en la actualidad, su contenido ha ido evolucionando para bien, logrando acoplarse a nuevos formatos digitales como lo son los famosos reels.

Y es que, quienes siguen a la influenciadora recordarán que tanto YouTube como Facebook eran las principales plataformas para publicar sus diferentes videos. Sin embargo, al pasar los años, plataformas como TikTok e Instagram, fueron ganando más fuerza a tal punto de convertirse en las principales fuentes de distribución de su contenido.

Y es precisamente a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de diecisiete millones y medio de seguidores, la influenciadora compartió varios videos que realizó cuando apenas iniciaba como creadora de contenido digital.

El primero de ellos fue uno grabado a bordo de un globo aerostático durante unas vacaciones en Turquía. Otro de ellos, grabado desde la comodidad de su casa en la que recreaba cómo sería el futuro de los jóvenes que escuchaban reggaetón. Sin embargo, el que más le gustó a la instagramer fueron los doblajes que hacía de diferentes escenas de series o películas.

“Oigan por aquí me estoy acordando de mis videos cuando inicié. Hay un video que me encanta, si lo encuentro se los publico que habla de ‘La Peliñuski’ (Risas) Oigan, pero me acuerdo que ese video lo hice inspirado de una niña que vivía por mi casa y le decían ‘La Peliñuski’, me daba tanto pesar que le dijeran así y después ‘La Peliñuski’ se puso ¡Wow! Es más, creo que les voy a compartir por aquí en mis historias videos de mis inicios que me hacen reír mucho, o sea, de verdad que no, no, muy chistosos, voy a buscar. O sea, yo como que me pongo a ver, no tenía escrúpulos para hacer videos, también estaba muy chiquita y yo fui creciendo y he ido creciendo y pues como que no sé si es que uno madura o ya no se siente identificado, no sé, pero pues ya eso no me fluye. A mí ya no me fluye así y antes, o sea, eso me salía natural. Ahora ya me fluye otro tipo de contenido, hablo de otros temas, no sé, pero yo me pongo a ver antes y eso era pa’ uno cag**se de risa, yo no sé de dónde sacaba tanta güe**nada”.