Los otros artistas que se convirtieron al cristianismo

Después de que el cantante Farruko, mediante sus redes sociales, dio a conocer que se había convertido al cristianismo y pidió perdón por las letras de sus canciones. También, les comentó a sus fanáticos que ya no va a llevar a cabo los mismos conciertos de antes y los que quieran pueden pedir el reembolso.

Te puede interesar: Esta es la razón del conflicto entre Noel y Liam Gallagher

A continuación, te mostraremos algunos cantantes además de Farruko que eligieron tener a Dios en sus vidas.

Juan Luis Guerra

En diferentes entrevistas el cantante ha mencionado que a pesar de la fama y el dinero su corazón estaba vació. Una noche Juan Luis se encontró con dos predicadores que le hablaron de la palabra de Dios y desde ahí Guerra acogió la religión como una prioridad.

Sacó canciones en donde glorificaban la santa palabra con temas como ‘En el cielo no hay hospitales’ y ‘Las avispas’, un merengue basado en versículos del Deuteronomio, por el que ganó un Grammy a ‘Mejor producción cristiana’.

Justin Bieber

El ídolo adolescente también saltó a la fama desde que era muy pequeño (15 años). Aunque en un principio su vida como famosos fluía con normalidad, en su adolescencia conoció las drogas que fue esa la etapa rebelde que Bieber tuvo por un tiempo.

Después de un tiempo decidió acercarse a la religión cristina. Como muestra de su devoción se tatuó el rostro de Jesucristo en su pantorrilla izquierda. Aunque él ha afirmado a los medios que no piensa que sea religiosos, pero sí es muy espiritual, le habla y le reza a Jesús.

Alice Cooper

El padrino de Shock Rocj es un cantante de hard rock y heavy metal estadounidense. Que sorprendió a sus seguidores cuando el 2006 anunció que dejaba su vida llena de mujeres, alcohol y drogas para convertirse en un cristiano renacido.

El reconocido artista no cambio su look se sigue vistiendo de forma gótica, pero ya no tiene la vida que tenía antes y la religión le ayudó a cambiar. Cooper ha mencionado a los medios que sigue siendo un rebelde y que ser cristiano no es una decisión fácil y eso es rebeldía.

Ricardo Montaner

Entre los años 2005 y 2011, apareció en Buenos Aires, Argentina, junto con el famoso predicador Dante Gebel, en el evento ‘Superclásico de la Juventus’ y delante de casi cien mil jóvenes reconoció al cristianismo evangélico. Desde entonces, Montaner ha lanzado canciones alabando a Dios.

Yuri

En ese momento de su vida, la fama y el dinero la descontrolaron y empezó a beber alcohol y a utilizar pastillas para dormir. Esta vida de abusos provocó que quedara sin voz y cayera en una depresión. Afinales de la década de 1990 y de la mano de un tío suyo cristiano, encaminó su vida al cristianismo y anunció que no seguiría cantando en los escenarios.

Durante ese tiempo Yuri solo cantaba en las iglesias cristianas y se dedicó a predicar.

Sigue leyendo: Así es el sorprendente doble de Michael Jackson en TikTok

No dejes leer: Una de las razones de la pelea entre Georgina Rodríguez y su hermana

Para no perderse: Mujer se tatuó un personaje de Marvel y parece otra cosa